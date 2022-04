ATELIERS, NUMÉRIQUE : On code à l’EPN Parthenay, 19 avril 2022, Parthenay.

ATELIERS, NUMÉRIQUE : On code à l’EPN ESPACE ARMAND JUBIEN ET FABLAB 5 Rue Jean Mace Parthenay

2022-04-19 14:00:00 – 2022-04-22 16:00:00 ESPACE ARMAND JUBIEN ET FABLAB 5 Rue Jean Mace

Parthenay Deux-Sèvres

Lors cette semaine, l’EPN vous propose de vous initier à la programmation de façon ludique en découvrant des outils web permettant la découverte de la pensée informatique et des algorithmes. Vous pouvez venir à toutes ou juste une seule date car nous découvrirons divers outils web permettant de s’initier.

4 dates proposées :

Le 19 avril, utilisation de l’outil Microsoft MakeCode. On utilise un parcours de tutoriels pour apprendre les bases des commandes de l’outil.

Le 20 avril, création d’une histoire avec Scratch. On scénarise un peu la découverte de l’application.

Le 21 avril, on héberge un serveur Minetest et on propose aux participants de créer des bâtiments, des rues de Parthenay en 3D.

Le 22 avril, on propose de découvrir un outil web permettant la création d’application Android. Le but sera de découvrir quelques fonctionnalités, de mise en page.

Réserver – Places limitées.

+33 5 49 71 80 70

CCPG

dernière mise à jour : 2022-03-30 par