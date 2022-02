Ateliers NUMDO ! Cap Sciences, 14 février 2022, Bordeaux.

Les ateliers NUMDO sont de véritables exercices de « combat numérique » ! ———————————————————————– **Les astuces et solutions trouvées dans les ateliers seront très utiles pour évoluer dans le monde numérique qui nous entoure.** ### NUMDO #1 : Atelier Cyber@ttaque Comment agir en cas de cyber@ttaque ? Jouez le rôle d’un ingénieur de l’aérospatial pour déjouer les pièges de l’attaque. Analysez les mécanismes, tenez les postures d’action et agissez en équipe… c’est une course contre la montre ! **_> Les lundis et mardis à 15h_** [**_Réserver !_**](https://billetterie.cap-sciences.net/Exhibitions/Register?ID=2bab0784-e90d-eb11-b122-005056b3fa76) ### NUMDO #2 : Opération Réseaux Sociaux Apprendre le self-défense des réseaux-sociaux ! Agent au sein de la Brigade PHAROS, qui prévient les dangers des Réseaux Sociaux, votre objectif est de mettre hors d’état de nuire un « pirate » du web. Appliquez les bonnes pratiques, esquivez les dangers du numérique et découvrez son identité et ses méfaits. **_> Les mercredis, jeudis et vendredis à 15h_** [**_Réserver !_**](https://billetterie.cap-sciences.net/Exhibitions/Register?ID=687120f2-b925-ec11-b12a-005056b3fa76%C2%A0)

Tarif unique : 10€

