La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Ateliers « Noël en musique » à l’AMIQ avec Rêve Lune. La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Ateliers « Noël en musique » à l’AMIQ avec Rêve Lune. La Seyne-sur-Mer, 20 décembre 2021, La Seyne-sur-Mer. Ateliers « Noël en musique » à l’AMIQ avec Rêve Lune. Espace Jean-Baptiste Coste 64 rue Aimé Genoud La Seyne-sur-Mer

2021-12-20 – 2021-12-23 Espace Jean-Baptiste Coste 64 rue Aimé Genoud

La Seyne-sur-Mer Var Un conte par jour pour évoquer Noël, en conte et en musique, à écouter, à jouer, à danser… avec Jasone Munoz. Chaque atelier est indépendant, à vous de choisir les jours qui vous conviennent… amiqcsc.animationlocale@outlook.fr +33 4 94 62 80 15 Espace Jean-Baptiste Coste 64 rue Aimé Genoud La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Espace Jean-Baptiste Coste 64 rue Aimé Genoud Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Espace Jean-Baptiste Coste 64 rue Aimé Genoud La Seyne-sur-Mer