Ateliers nichoirs et girouettes en cardères, animations LPO Maison éco paysanne Le Grand-Village-Plage, dimanche 2 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

– Atelier de fabrication de nichoir, pour enfants accompagnés à partir de 7 ans. Sur inscription. Animé par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), en partenariat avec l’association Les Arts en Sortent (île d’Oléron).

– Atelier création de girouettes en cardère. Atelier en continu de 14h à 18h, en famille, adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans. Animé par Stéphane Montagne.

– Stand animations par la LPO : reconnaissance des oiseaux, sensibilisation à la biodiversité. Pour tous, sans réservation.

Maison éco paysanne 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 46 85 56 45 https://www.maison-eco-paysanne.fr https://www.facebook.com/la.maison.eco.paysanne [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 85 56 45 »}] Un jardin accompagne la Maison éco-paysanne, site consacré à l’architecture oléronaise et à l’éco-construction. Encerclé par un muret de pierres sèches, il abrite des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des plantations récentes adaptées au terrain sec. Des vignes de variétés anciennes et de généreux figuiers animent les murailles.

© Maison éco-paysanne