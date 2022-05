Ateliers nature et pêche

Ateliers nature et pêche, 17 août 2022, . Ateliers nature et pêche

2022-08-17 14:00:00 – 2022-08-17 15:30:00 Participez à des ateliers nature et pêche avec Pierre, professionnel expérimenté et passionné, – à 14h00,

Participe à une activité pédagogique de découverte à l’environnement, pour les jeunes explorateurs.

Les pieds dans l’eau, une épuisette à la main tu pourras découvrir la vie cachée de la rivière.

Viens découvrir la vie d’une rivière au travers de sa faune, de sa flore et de son fonctionnement écologique lors d’un atelier à ciel ouvert sur les berges de « L’Ourse ».

Tu apprendras comment fonctionne une rivière, à reconnaître certaines larves d’insectes aquatiques et les techniques pour les récolter. Des loupes seront mises à disposition pour une meilleure observation et enfin tu termineras cette expérience par la mise en place d’un aquarium.

Une partie de cet atelier sera également dédiée à l’apprentissage du lancer pour nos futurs pêcheurs. – à 16h00,

au bord du lac de Mauléon -Barousse, découvre les plaisirs de la pêche à la ligne. initie toi à la pêche à la ligne en lac : tu auras des astuces et des conseils pour attraper tes premiers poissons. Il faudra prévoir une casquette et une gourde d’eau en cas de grosses chaleurs.

Cette rencontre reste avant tout un atelier pédagogique où l’enfant découvrira la vie d’un lac, ses habitants et bien sur une approche des différents poissons. Prendre le permis de pêche à 6€ pour les enfants de 7 à 12 ans sur le site cartedepeche.fr valable 1 an. Le matériel est fourni pour les ateliers.

Équipe-toi de vielles baskets pour marcher dans l’eau, casquette, crème solaire et d’une gourde d’eau.

Ateliers à partir de 7 ans Tarif 14€ / atelier. Complétez cet atelier avec la visite de l’écomusée : le grand cycle de l’eau, la maquette de la vallée de la Barousse animée en son et lumières et la reproduction de la grotte préhistorique de Troubat, et/ou la visite des sources de St Nérée. Profitez du site avec son grand espace arboré au bord de l’Ourse, ses aires pique-nique avec barbecue pour une immersion en pleine nature, avec des départs de sentier au château de Bramevaque et au gouffre de saoule et de ses animations nature, créatives et de loisirs à chaque vacances scolaires. Le site est ouvert en juillet et août de 9h à 18h les week-ends et fériés inclus. dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville