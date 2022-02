Ateliers Nature en Ville CSC Fontaine Gueffier Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine

Ateliers Nature en Ville CSC Fontaine Gueffier, 5 février 2022, Bagneux. Ateliers Nature en Ville

CSC Fontaine Gueffier, le samedi 5 février à 14:30

Ateliers Nature en Ville ———————— GRATUIT // POUR LES FAMILLES ### UN POTAGER AU NATUREL 5 février 2022 14h30 – 16h30 Inscriptions directement par téléphone au 0147402600

Gratuit

Proposé par Bagneux environnement CSC Fontaine Gueffier 1 Rue de Fontenay, 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T14:30:00 2022-02-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bagneux, Hauts-de-Seine Autres Lieu CSC Fontaine Gueffier Adresse 1 Rue de Fontenay, 92220 Bagneux Ville Bagneux lieuville CSC Fontaine Gueffier Bagneux Departement Hauts-de-Seine

CSC Fontaine Gueffier Bagneux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneux/

Ateliers Nature en Ville CSC Fontaine Gueffier 2022-02-05 was last modified: by Ateliers Nature en Ville CSC Fontaine Gueffier CSC Fontaine Gueffier 5 février 2022 Bagneux CSC Fontaine Gueffier Bagneux

Bagneux Hauts-de-Seine