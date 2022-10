ATELIERS NATURE A NATUR’AILES Varennes-sur-Amance, 22 octobre 2022, Varennes-sur-Amance.

ATELIERS NATURE A NATUR'AILES

2022-10-22 – 2022-10-25

21 place de l’église Association NATUR’AILES Varennes-sur-Amance Activités 2022:

– ATELIERS DES SAVOIRS-FAIRE LOCAUX

– ATELIERS NATURO’PLANTES

– JOURNEE « Avec les plantes »

– Festival Trans-Missions en juillet

– Troc graines

Les objectifs de l’association NATUR’AILES :

– sensibiliser le grand public à l’environnement et aux richesses de la nature.

– de le reconnecter aux valeurs paysannes locales oubliées, tout au long de la pratique et de l’échange des savoirs et savoir-faire.

– découvrir le monde des abeilles et des insectes.

– Montrer et expliquer les pratiques de jardinage écologique.

Nous proposons régulièrement des ateliers sur :

– jardinage écologique

– Plantes comestibles

– Cuisine végétarienne / sans gluten

– les plantes aromatiques

– la taille des arbres.

… Et à la demande : interventions sur l’éveil au goût, à la consommation, à la transmission et à la mémoire dans les écoles, collèges, médiathèques, maisons de retraite et centres spécialisés.

De nombreux ateliers tout au long de l’été et aussi à l’automne !

– SAVOIR-FAIRE LOCAUX

– NATURO’PLANTES

– AVEC LES PLANTES

… et d’autres événements !

TELECHARGEZ NOTRE PROGRAMME

association.naturailes@orange.fr +33 6 11 89 02 61 http://www.associationnaturailes.fr/

