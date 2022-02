Ateliers « Mythes et réalité » Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

le mercredi 9 février

A l’aide de loupes binoculaires, nous conduirons d’abord les participants à découvir, sous un angle différent, le monde végétal et animal. Des observations qui seront un prétexte pour se laisser aller, dans un second temps, à la réalisation de créatures chimériques…

Atelier gratuit sur inscription

Ateliers scienfiques animé par l’école de l’ADN de Poitiers dans le cadre de la science se livre 2022 Médiathèque Jules Verne 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou Vienne

2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T15:30:00;2022-02-09T16:00:00 2022-02-09T17:30:00

