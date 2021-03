Sorde-l'Abbaye Sorde-l'Abbaye Landes, Sorde-l’Abbaye Ateliers musique du monde Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Sorde-l’Abbaye

Ateliers musique du monde, 21 avril 2021-21 avril 2021, Sorde-l'Abbaye. Ateliers musique du monde 2021-04-21 – 2021-04-21 Abbaye Saint-Jean de Sorde 232 place de l’Eglise

Sorde-l’Abbaye Landes Sorde-l’Abbaye EUR Alain Larribet propose une découverte du Monde à travers les timbres et sonorités des instruments qui caractérisent des régions du monde, des communautés au travers d’ histoires qui se racontent autour de ces instruments. Du duduk arménien au hang, en passant par l’harmonium indien, la flûte chinoise Ulushi, le tambourin gascon…, c’est un voyage sonore qui est ici proposé.

Intervenant : Alain Larribet

Tout public à partir de 8 ans.

Du duduk arménien au hang, en passant par l'harmonium indien, la flûte chinoise Ulushi, le tambourin gascon…, c'est un voyage sonore qui est ici proposé.

© BDS MDM

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sorde-l’Abbaye Autres Lieu Sorde-l'Abbaye Adresse Abbaye Saint-Jean de Sorde 232 place de l'Eglise Ville Sorde-l'Abbaye