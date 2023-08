Visite des ateliers Chana Orloff d’Auguste Perret Ateliers-musée Chana Orloff Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Les ateliers-musée Chana Orloff

La sculptrice Chana Orloff fait le portrait d’Auguste Perret en 1923. Trois ans plus tard, elle fait appel à lui pour concevoir sa maison-ateliers. Construite dans l’impasse de la villa Seurat, havre d’architecture moderne, cette réalisation est la première résidence-atelier de taille moyenne que réalise l’architecte. Ces ateliers, où les éléments structurels sont affirmés en façade et à l’intérieur, se différencient des maisons d’André Lurçat construites à la même période villa Seurat.

Seuls les ateliers de travail et d’exposition où sont présentées les oeuvres de Chana Orloff sont visitables.

La sculptrice Chana Orloff fit construire en 1926 sa maison-ateliers par Auguste Perret dans une ruelle d'architectures modernes, la villa Seurat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Ateliers-musée Chana Orloff