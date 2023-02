Les fantômes bienveillants de la villa Seurat Ateliers-musée Chana Orloff, 13 mai 2023, Paris.

Les fantômes bienveillants de la villa Seurat Samedi 13 mai, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30 Ateliers-musée Chana Orloff

De préférence sur inscription

Depuis la villa Seurat, la nuit, on peut entrevoir les ombres des sculptures de Chana Orloff. Le 14 mai le contact sera direct avec les fantomes de la villa Seurat. handicap moteur mi

Ateliers-musée Chana Orloff 7 bis villa Seurat 75014 Paris Paris 14e Arrondissement Paris 75014 Paris Île-de-France Métro Alésia [{“link”: “http://www.chana-orloff.org”}, {“link”: “http://www.Chana-Orloff.org”}]

06 60 92 22 17 http://www.chana-orloff.org https://www.facebook.com/ChanaOrloffOfficial Les Ateliers-musée Chana Orloff constituent un lieu extraordinaire et pourtant intime et chargé d’émotions. Chana Orloff est l’une des sculptrices majeures du XXe siècle. Elle occupe une place de premier plan dans l’histoire de l’art. Chacun peut ressentir, à travers les sculptures présentées, la vie et la sensibilité de Chana Orloff. La visite des ateliers permet de voir des bustes de personnalités connues entre les deux guerres comme Pierre Chareau, Mac Orlan, Anaïs Nin. Cette maison, conçue par Auguste Perret en 1926, bénéficie d’une formidable lumière naturelle. Les ateliers sont de belles proportions et une galerie de très faible hauteur tourne autour de l’atelier d’exposition et offre des points de vue renouvelés. La maison est restée dans son ambiance initiale, bien que les meubles de Pierre Chareau et Francis Jourdain aient disparus pendant la guerre.

Depuis la villa Seurat, la nuit, on peut entrevoir les ombres des sculptures de Chana Orloff.

Le 14 mai, le contact sera direct avec les fantômes bienveillants de la villa Seurat ! Dans cette maison conçue par Auguste Perret pour Chana Orloff, plus de 200 œuvres de cette artiste de Montparnasse vous attendent. La mise en lumière, en renforçant la perception des contrates, des pleins et des vides, en créant des jeux d’ombres sur les murs permet de découvrir ou de redecouvrir d’une manière ludique l’oeuvre de cette artiste qui a marqué l’histoire de l’art du XXe siècle.

De préférence, merci de réserver sur le site www.chana-orloff.org



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T23:00:00+02:00

Ateliers Chana Orloff. Image libre de droits