Lézat-sur-Lèze Hommage à Jacques Dupont dans un atelier de forgerons Ateliers municipaux Lézat-sur-Lèze, 16 septembre 2023, Lézat-sur-Lèze. Hommage à Jacques Dupont dans un atelier de forgerons 16 et 17 septembre Ateliers municipaux Gratuit. Entrée libre. Une dizaine de forgerons poursuivront l’œuvre en hommage à Jacques Dupont, lézatois décédé en 2019 qui a été champion cycliste olympique du kilomètre départ arrêté en 1948 et champion de France sur route en 1954. Les visiteurs pourront assister à leur travail. Ateliers municipaux Boulevard Pasteur, 09210 Lézat-sur-Lèze Lézat-sur-Lèze 09210 Ariège Occitanie Les Ateliers municipaux sont un local utilisé par les services logistiques de la Mairie. Se garer sur la place près de la borne de recharge électrique et se rendre à pied au fond du parking, derrière l’ancienne caserne des pompiers. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

