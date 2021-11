Ateliers multimédias du mois de novembre Mérignac, 3 novembre 2021, Mérignac.

Ateliers multimédias du mois de novembre

du mercredi 3 novembre au jeudi 25 novembre à Mérignac

Tous les mois, les Espaces Publics Numériques du Centre-ville et de Beaudésert vous proposent de nombreux ateliers multimédia sur des thématiques variées et pour tous niveaux (débutants, intermédiaires, confirmés). ### Ateliers multimédia du mois de novembre **Programmer avec les robots THYMIO pour le public jeunesse de 7 à 10 ans** * 3 novembre 2021 de 10h à 11h30 – EPN Centre-Ville * 6 novembre de 10h à 11h30 – EPN Centre-Ville **Traitement de texte en ligne** * 12 novembre 2021 de 10h à 12h – EPN Centre-Ville * 19 novembre 2021 de 10h à 12h – EPN Centre-Ville **Premiers pas sur l’Internet** * 25 novembre 2021 de 10h à 12h – EPN Beaudésert _8 participants au maximum. Inscription préalable obligatoire auprès des animateurs de la Cyber-base_ ### Informations pratiques Ateliers multimédia du mois de novembre Espace Public Numérique à la Médiathèque Michel Sainte Marie Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac En savoir plus et s’inscrire au 05 57 00 02 20 Espace Public Numérique à la Médiathèque de Beutre 210, avenue de l’Argonne 33700 Mérignac En savoir plus et s’inscrire au 05 56 97 64 56

Découvrez les ateliers multimédias du mois de novembre à l’espace Public Numérique de la Médiathèque Michel Sainte-Marie et de Beaudésert.

Mérignac 33700 Mérignac Mérignac Gironde



