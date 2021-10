Mérignac Médiathèque Mérignac Gironde, Mérignac Ateliers multimédias du mois de novembre à la Médiathèque Michel Sainte-Marie Médiathèque Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Tous les mois, les Espaces Publics Numériques du Centre-ville et de Beaudésert vous proposent de nombreux ateliers multimédia sur des thématiques variées et pour tous niveaux (débutants, intermédiaires, confirmés). ### Ateliers multimédia du mois de novembre **Programmer avec les robots THYMIO pour le public jeunesse de 7 à 10 ans** * 3 novembre 2021 de 10h à 11h30 – EPN Centre-Ville * 6 novembre de 10h à 11h30 – EPN Centre-Ville **Traitement de texte en ligne** * 12 novembre 2021 de 10h à 12h – EPN Centre-Ville * 19 novembre 2021 de 10h à 12h – EPN Centre-Ville ### Informations pratiques Ateliers multimédia du mois de novembre Espace Public Numérique à la Médiathèque Michel Sainte Marie Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac En savoir plus et s’inscrire au 05 57 00 02 20

Inscription obligatoire

Découvrez les ateliers multimédias du mois de novembre à l’espace Public Numérique de la Médiathèque Michel Sainte-Marie. Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T11:30:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T11:30:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T12:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T12:00:00

