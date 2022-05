Ateliers mosaïques

2022-07-19 – 2022-07-19 EUR 5 5 Venez participer à un atelier mosaïques avec Mirjam La Carrelette. Vous aurez à préparer une mosaïque vintage : couleurs flashy ou bien inspiration Mondrian ? A vous de voir…

Cet atelier est organisé dans le cadre de l’exposition Nay dans les années yéyé. A partir de 6 ans. Ateliers pour adultes et enfants.

