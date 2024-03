Ateliers Monopoly des inégalités à IESEG School of Management (Lille / Paris) IESEG (Paris la Défense) Puteaux, lundi 25 mars 2024.

Ce jeu consiste à jouer au Monopoly… avec les règles injustes de la société. Chaque joueur entre dans la peau d’un personnage et découvre comment les règles s’appliquent différemment en fonction de son sexe, son âge, sa couleur de peau, sa catégorie sociale, etc. Les 26 critères de discrimination (dont la couleur de peau, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, etc.) sont abordés au fur et à mesure du jeu. A la fin, un échange est proposé afin de réfléchir ensemble aux solutions pour lutter contre les inégalités et aux moyens de rendre la société plus juste.

