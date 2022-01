Ateliers « mon voisin est un artiste » Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Exposition Trois portraits de joueurs par Leila Sadel Leila Sadel a rencontré trois béglais, Myriam, Kenzo et Pierre, qui ont joué le jeu et leur a proposé de faire leurs portraits dans un lieu qu’ils affectionnent autour de chez eux. Ces trois portraits sont accompagnés des traces des jeux protocoles qu’ils ont activés. Visite libre pendant les horaires d’ouverture de la Bibliothèque. Ateliers Venez en famille découvrir le Kiosque Mon voisin est un artiste accompagné par l’équipe de l’association Script et l’artiste Guillaume Hillairet. Il vous sera proposé une visite de l’exposition Trois portraits de joueurs par Leila Sadel et de participer au jeu Mon voisin est un artiste avec vos enfants.

Entrée libre, sur inscription

Ateliers parents-enfants dès 5 ans
Bibliothèque Municipale
58 avenue du marechal de lattre de tassigny
33130 Bègles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T10:30:00 2022-02-19T11:30:00;2022-02-19T16:00:00 2022-02-19T17:00:00

