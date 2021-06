Ateliers Mon dos et moi Salle des Marelles, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Chantepie.

Comprendre son dos pour mieux le préserver —————————————— **Le CCAS de Chantepie, le CLIC Alli’âges et l’association IFPEK** (Institut de formation en pédicurie-podologie, ergothérapie et masso-kinésithérapie) organisent des ateliers de prévention **Mon dos et moi à destination des personnes de plus de 60 ans**. **Animé par un ergothérapeute expert**, ces ateliers de prévention et d’éducation à la santé insisteront sur les facteurs de risques et l’importance d’une activité physique régulière et adaptée. L’ergothérapeute apporte des connaissances sur le fonctionnement du dos, donne des conseils personnalisés et propose des exercices tenant compte des limitations physiques et des besoins de chacun dans les activités de la vie quotidienne. Les ateliers ———— * **Réunion d’information** le jeudi 9 septembre 2021 de 14h à 16h, à la salle des Marelles. * **Cycle de trois séances** les jeudis 23, 30 septembre 2021, et 14 octobre 2021, de 14h à 16h., à la salle des Marelles. **La participation à ces ateliers est gratuite.** Les séances durent environ 2h avec un groupe de 7 à 9 participants selon les mesures sanitaires en vigueur et afin de faciliter les échanges. ### **Inscriptions obligatoires** Inscription obligatoire pour la réunion d’information et pour les trois séances. Par mail à [[s.autrel@ifpek.org](mailto:s.autrel@ifpek.org)](mailto:s.autrel@ifpek.org), ou au 02 85 29 04 47.

Salle des Marelles Place des Marelles 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine



