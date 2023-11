Ateliers ‘Moi en Manga’ – Invente ton costume Centre culturel japonais Bertin Poirée Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Le samedi 04 novembre 2023

de à

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

25€ par participant

ATELIERS ENFANTS, ADOS ET ÉTUDIANTS (TOUSSAINT) – samedi 4 novembre 2023

Atelier interculturel et créatif – Manga/Anime/Jpop Explorons les

identités japonaises et occidentales à travers le vêtement/la mode dans

le manga et les animés.

Nous organisons à nouveau avec Hiroko Onoe deux ateliers autour du manga et du costume japonais ainsi que ses diverses influences, à Paris durant les vacances de la Toussaint. En français et japonais (anglais possible).

Vous y trouverez aussi des photos des précédents ateliers (juillet 2023) avec des participants très créatifs!

(merci de ne pas contacter le standard par téléphone, nous contacter directement par e-mail)

Centre culturel japonais Bertin Poirée 8 rue Bertin Poirée 75001 Paris

Contact : https://www.tinyurl.com/4v7syx6d contact@arkellia.com www.tinyurl.com/4v7syx6d

Association ATO – Illustrious Lab Ateliers Moi en manga