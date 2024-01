Ateliers ‘Moi en Manga’ – Invente ton costume « Âge d’or Heian » Salle d’atelier Paris, dimanche 28 janvier 2024.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 14h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

25€ par participant

Atelier créatif franco-japonais – ‘Moi en Manga’ – Invente ton costume « Âge d’or Heian »

Description : Atelier interculturel et créatif – Manga/Anime Explorons les identités japonaises et occidentales à travers le vêtement/la mode dans le manga et les animés.

– Découverte du costume japonais

– Initiation au japonais

– Petit snack japonais inclus

– Dessin de son autoportrait manga et création du costume

– découpage/collage de tissus (dont kimonos du Japon recyclés)

Ces ateliers vous intéressent mais les dates ne vous conviennent pas? Nous allons organiser d’autres sessions, n’hésitez pas nous suivre sur FB/Insta/Twitter @illustriouslab ou nous contacter par e-mail: contact(@)arkellia.com

Intervenant : Atelier animé par : Laetitia Barbu – Designer et chercheuse en design (co-création/jeunesse) et 尾上浩子 Hiroko Onoe – Professeur de japonais et ancienne traductrice de manga

Durée : 150 min

Salle d’atelier 14-16 boulevard poissonnière 75009 Paris

Contact : https://www.tinyurl.com/4v7syx6d contact@arkellia.com www.tinyurl.com/4v7syx6d

Association ATO – Illustrious Lab Flyer atelier Moi en Manga Invente ton costume Heian Japon