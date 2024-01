ATELIERS MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Manoir de Vallette Baugé-en-Anjou, samedi 16 mars 2024.

ATELIERS MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Manoir de Vallette Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Atelier modelage et sculpture de l’argile

Paola Perron céramiste à Baugé en Anjou, 16 années d’expériences, vous propose de découvrir le modelage de l’argile,

Les ateliers sont pour tous niveaux.

Adultes 39 € (2×2 heures, émaillage compris), vous pouvez venir ponctuellement ou régulièrement, vous choisissez vos dates suivant vos disponibilités . Le prix comprend : le stage, les matières premières, les cuissons (1 objet ou plus x 2 cuissons ) et l’émaillage.

Possibilité d’apporter son pique-nique. EUR.

Manoir de Vallette Bocé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire paola.perron@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 16:00:00



L’événement ATELIERS MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire