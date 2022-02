Ateliers – Modelage d’Argile Langueux Langueux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Langueux

Ateliers – Modelage d’Argile Langueux, 13 avril 2022, Langueux. Ateliers – Modelage d’Argile Rue de Boutdeville La Briqueterie Langueux

2022-04-13 – 2022-04-13 Rue de Boutdeville La Briqueterie

Langueux Côtes d’Armor Langueux [Atelier enfant]

La Briqueterie propose aux enfants des ateliers de modelage d’argile ! L’occasion de créer, seul ou à plusieurs, de jolies sculptures.

Laissez faire votre imagination !

A partir de 6 ans

Sur réservation briqueterie@sbaa.fr +33 2 96 63 36 66 https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/sortir-et-decouvrir/souvrir-a-la-culture/les-equipements-culturels/la-briqueterie [Atelier enfant]

La Briqueterie propose aux enfants des ateliers de modelage d’argile ! L’occasion de créer, seul ou à plusieurs, de jolies sculptures.

Laissez faire votre imagination !

A partir de 6 ans

Sur réservation Rue de Boutdeville La Briqueterie Langueux

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Langueux Autres Lieu Langueux Adresse Rue de Boutdeville La Briqueterie Ville Langueux lieuville Rue de Boutdeville La Briqueterie Langueux Departement Côtes d'Armor

Langueux Langueux Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langueux/

Ateliers – Modelage d’Argile Langueux 2022-04-13 was last modified: by Ateliers – Modelage d’Argile Langueux Langueux 13 avril 2022 Côtes-d’Armor Langueux

Langueux Côtes d'Armor