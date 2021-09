Villiers-le-Bâcle Maison-atelier Foujita Essonne, Villiers-le-Bâcle Ateliers modelage avec l’artiste céramiste Murielle Joubert Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

Villiers-le-Bâcle

Ateliers modelage avec l’artiste céramiste Murielle Joubert Maison-atelier Foujita, 18 septembre 2021, Villiers-le-Bâcle. Ateliers modelage avec l’artiste céramiste Murielle Joubert

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison-atelier Foujita

En lien avec l’exposition “Graines voyageuses” de l’artiste Murielle Joubert, le Japon et la résidence artistique des EpouxP, dont le projet contemporain intitulé “La ligne rêve” se construit autour de la dynamique du mouvement, nous vous proposons un atelier autour du travail de la terre avec l’artiste céramiste Murielle Joubert elle-même. Venez vous initier via un atelier modelage au cours duquel vous pourrez réaliser de petites fleurs ou une cloche à vent, inspirée de cloches à vœux japonaises dites _Furin_. Vous repartirez avec votre créaition. **Inscriptions sur place.** _Action co-financée par la Région Île-de-France._

Gratuit. Entrée libre, conditionnée par le respect du protocole sanitaire en vigueur. Présentation du pass sanitaire à partir de 18 ans.

Découverte de la céramique et initiation aux technique de travail de la terre avec un atelier modelage sous la direction de l’artiste céramiste Murielle Joubert Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villiers-le-Bâcle Autres Lieu Maison-atelier Foujita Adresse 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle Ville Villiers-le-Bâcle lieuville Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle