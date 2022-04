Ateliers Modelage argile : que la nature est belle ! L’Ateli’Art La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Ateliers Modelage argile : que la nature est belle ! L’Ateli’Art, 18 avril 2022, La Chapelle-d'Armentières. Ateliers Modelage argile : que la nature est belle !

du lundi 18 avril au vendredi 22 avril à L’Ateli’Art Sur inscription – 25€ la séance – 40€ duo parent / enfant

L’Ateli’Art à La Chapelle d’Armentières vous propose, petits et grands, 5 ateliers modelage lors de la 2ème semaine de vacances L’Ateli’Art 17 rue Marle, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T16:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T16:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T16:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T16:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T16:00:00

