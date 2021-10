Villenave-d'Ornon Café de la route Gironde, Villenave d'Ornon Ateliers mobilité ZAC Route de Toulouse Café de la route Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Ateliers mobilité ZAC Route de Toulouse Café de la route, 24 novembre 2021, Villenave-d'Ornon. Ateliers mobilité ZAC Route de Toulouse

du mercredi 24 novembre au mardi 14 décembre à Café de la route

Pour nous aider à imaginer un environnement plus propice à des mobilités apaisées dans le quartier du projet urbain de la Route de Toulouse, sur les villes de Bègles et Villenave d’Ornon, vous êtes invités à participer à des ateliers participatifs et conviviaux afin d’imaginer des actions qui pourraient faciliter la mobilité dans le quartier !

Sur inscription

Participez aux prochains ateliers sur la mobilité organisés par La FAB ! Café de la route 501 route de Toulouse Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T18:00:00 2021-11-24T21:00:00;2021-12-14T18:00:00 2021-12-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Café de la route Adresse 501 route de Toulouse Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Café de la route Villenave-d'Ornon