Ateliers mobiles, 5 juillet 2022, .

Ateliers mobiles

2022-07-05 – 2022-07-09

Rencontres avec les artistes de l’exposition Anima (ex) Musica. Mathieu Desailly et Vincent Gadras, deux des concepteurs et réalisateurs d’Anima (ex) Musica présentent au public la nature de leur projet et les étapes de fabrication d’une sculpture in situ, dans la chambre de parement transformée en salle-atelier au 1er étage du château.

