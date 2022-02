Ateliers Minitos – Faubourg de Béthune Centre Social du Faubourg de Béthune Lille Catégories d’évènement: Lille

le mercredi 9 mars à Centre Social du Faubourg de Béthune

Lors d’un atelier dédié aux acteurs des quartiers lillois (animateurs et éducateurs d’associations, de structures sociales et médico-sociales, enseignants, habitants et personnes relais…), découvrez les techniques de fabrication des Minitos, un petit peuple à tête de légumes inspirés des Nanitos que l’artiste Jean-François Fourtou réalise depuis de nombreuses années. Transmettez ensuite ce savoir-faire dans votre structure pour que petits et grands réalisent leurs Minitos qui pourront ensuite être découverts durant toute la saison Utopia.

Sur inscription

Découvrez les techniques de fabrication des Minitos lors d'un atelier dédiés aux acteurs des quartiers pour transmettre ensuite ce savoir-faire dans votre structure. Centre Social du Faubourg de Béthune 65 Rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T17:00:00

