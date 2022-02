Ateliers Minitos Espace Edouard Pignon Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Ateliers Minitos

du vendredi 4 mars au samedi 5 mars à Espace Edouard Pignon

Dans le cadre d’Utopia (14 mai au 02 octobre), lille3000 propose dès à présent un projet ludique et participatif autour de l’univers de Jean-François Fourtou, un des artistes qui sera présenté à Lille. Venez découvrir les techniques de fabrication des Minitos, un petit peuple à tête de légumes inspirés des Nanitos que l’artiste réalise depuis de nombreuses années. Transmettez ensuite ce savoir-faire dans vos structures pour que petits et grands réalisent leurs Minitos. Toutes ces réalisations pourront ensuite être découvertes durant la saison Utopia, lors des événements et Caps dans vos quartiers. Vendredi 04 mars de 9h-12h ou de 14h-17h ou Samedi 05 mars de 14h à 17h à l’Espace Edouard Pignon, 11 rue Guillaume Tell. RÉSERVATIONS : [ateliers-utopia@lille3000.com](mailto:ateliers-utopia@lille3000.com) ou 06 03 73 95 48 Lille 3000 Espace Edouard Pignon 11 rue Guillaume Tell 59000 lille Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T12:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:00:00

Espace Edouard Pignon
11 rue Guillaume Tell 59000 lille
Lille Bois-Blancs Nord

