ATELIERS MINI-JEUX : LE BAGNAS FÊTE SA NATURE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

ATELIERS MINI-JEUX : LE BAGNAS FÊTE SA NATURE Agde, 18 mai 2022, Agde. ATELIERS MINI-JEUX : LE BAGNAS FÊTE SA NATURE Agde

2022-05-18 14:00:00 – 2022-05-18 16:30:00

Agde Hérault Profitez d’une après-midi pour nous rendre visite à la Maison de la Réserve ! Des mini-jeux pour vous présenter quelques espèces : les chauves-souris, les oiseaux et les insectes entre autres. Les bénévoles et les éducatrices nature se feront une joie de vous accueillir ! >Point de rendez-vous : Maison de la Réserve #FETENATURE Petits et grands, partez sur les traces des habitants du Bagnas, tout en vous amusant. A plumes, à poils, à antennes… vous en découvrirez davantage sur ces drôles de bêtes. +33 4 67 01 60 23 Profitez d’une après-midi pour nous rendre visite à la Maison de la Réserve ! Des mini-jeux pour vous présenter quelques espèces : les chauves-souris, les oiseaux et les insectes entre autres. Les bénévoles et les éducatrices nature se feront une joie de vous accueillir ! >Point de rendez-vous : Maison de la Réserve #FETENATURE Agde

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

ATELIERS MINI-JEUX : LE BAGNAS FÊTE SA NATURE Agde 2022-05-18 was last modified: by ATELIERS MINI-JEUX : LE BAGNAS FÊTE SA NATURE Agde Agde 18 mai 2022 Agde Hérault

Agde Hérault