Ateliers métiers – Housekeeping et Maintenance Citadines Trocadéro Paris Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le secteur de l’hôtellerie vous attire ? Vous êtes curieux de découvrir les métiers des départements Maintenance et Houseekping ?

Alors venez-nous rencontrer le jeudi 21 mars de 9h30 à 12h au sein de notre résidence hôtelière Citadines Trocadéro Paris !

Un petit-déjeuner ainsi que des ateliers ludiques vous serons proposés. Notre Gouvernante et notre Technicien de Maintenance seront présents pour vous faire découvrir les métiers de leur département et vous raconter leur parcours.

Citadines Trocadéro Paris 29 Rue Saint-Didier, 75116 Paris

Hôtellerie Découverte de métiers