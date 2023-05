Ateliers menuiserie – Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Ateliers menuiserie – Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim’ Hébert, 17 mai 2023, Paris. Le mercredi 31 mai 2023

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 24 mai 2023

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 17 mai 2023

de 14h00 à 17h00

Tout public. A partir de 7 ans. gratuit Réservation par mail, téléphone ou directement à l'accueil du centre. Ateliers menuiserie, fabrication de petit mobilier (tabourets, nichoirs à oiseaux, etc..) sur la terrasse du centre. Les ateliers seront animés par l'association Extra muros. Le mobilier sera construit à partir de matériaux de réemploi. L'univers du bois est présenté de façon ludique de l'arbre au meuble afin de sensibiliser au développement durable. Les ateliers menés par des professionnels se déroulent en toute sécurité. Centre Paris Anim' Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org

