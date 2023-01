Ateliers ménage au naturel Saint-Aubin-le-Cloud, 28 janvier 2023, Saint-Aubin-le-Cloud CC Parthenay Gâtine Saint-Aubin-le-Cloud.

Ateliers ménage au naturel

11 Rue de l’Hôtel de Ville Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville

2023-01-28 10:00:00 – 2023-01-28 12:00:00

Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville

Saint-Aubin-le-Cloud

Deux-Sèvres

Saint-Aubin-le-Cloud

EUR Comment préserver sa santé, améliorer son environnement et faire un ménage efficace ?

Le RDV nature du mois de janvier a pour thème Ménage au naturel santé-environnement, avec un atelier proposé par Vincent Ducourtieux, animateur au CPIE.

Dans un premier temps nous aborderons la question de savoir identifier les différentes substances nocives qui nous entourent, connaître leur impact sur notre santé et l’environnement.

Dans un second temps nous trouverons des moyens de les réduire, avec des solutions alternatives, des produits plus respectueux de l’environnement.

Enfin un temps de « recette » pour des produits ménagers à faire soi-même.

Au final santé et budget seront respectés !

Renseignements et Inscriptions auprès de Cécile

Inscription obligatoire à l’une des deux dates au choix : mercredi 18 janvier de 10h15 à 11h15 ou samedi 28 janvier de 10h à 12h.

Comment préserver sa santé, améliorer son environnement et faire un ménage efficace ?

Le RDV nature du mois de janvier a pour thème Ménage au naturel santé-environnement, avec un atelier proposé par Vincent Ducourtieux, animateur au CPIE.

Dans un premier temps nous aborderons la question de savoir identifier les différentes substances nocives qui nous entourent, connaître leur impact sur notre santé et l’environnement.

Dans un second temps nous trouverons des moyens de les réduire, avec des solutions alternatives, des produits plus respectueux de l’environnement.

Enfin un temps de « recette » pour des produits ménagers à faire soi-même.

Au final santé et budget seront respectés !

Renseignements et Inscriptions auprès de Cécile

Inscription obligatoire à l’une des deux dates au choix : mercredi 18 janvier de 10h15 à 11h15 ou samedi 28 janvier de 10h à 12h.

+33 5 49 63 16 18

MPT

Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud

dernière mise à jour : 2023-01-13 par CC Parthenay Gâtine