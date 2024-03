Ateliers MégaWATT : cirque, danse, chant, arts-plastiques, samedi 6 avril 2024.

Du samedi 06 avril 2024 au samedi 22 juin 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. payant

De 0 à 120 euros.

Pour sa saison de printemps MégaWATT, la coopérative De Rue et De Cirque propose une myriade de stages et d’ateliers. Cirque, colo, danse, chant, arts-plastiques… Voir c’est bien, faire c’est mieux !

ColoBoumCirque

Acrobaties, paillettes et boule à facettes. Découverte et exploration des arts du cirque.



Pour les 9/15 ans. Plein tarif : 120€, tarif réduit : 70€ (habitant·es du 12ème et 13ème)

Du lundi 15 au vendredi 19 avril. De 14h à 16h30. Avec Christian Padilla / Cie L’Art Nak.

Écriture artistique, mise en piste, choix des costumes, musique, décors, placement du public. Un processus de création, où chacun·e pourra trouver sa place. Mise en Boum collective pour le grand final vendredi 19 avril à 16h30.

Les ateliers cirque

Des ateliers pour découvrir ou approfondir différentes disciplines. Avec le collectif Cirque Fier·e·s



Enfants/ados à partir de 8 ans. Tarif : 18€

6 avril. Équilibre et portés. 14h/16h

27 avril. Cerceau et tissu aérien. 14h/16h

25 mai. Corde lisse et trapèze fixe. 14h/16h

22 juin. Mouvement au sol sur agrès d’aérien. 14h/16h

La rue est belle !

Une chevelure géante pour une rue tout en béton.

Tout public. Gratuit en accès libre. Passez 3h ou 30min selon vos possibilités.

Dimanche 28 avril. 10h/13h et 14h/17h. On fabrique !

Vendredi 3 mai. 17h/19h. On installe !

Ateliers arts-plastiques avec Cléo Paquette, plasticienne. Création d’une installation collective pour transformer et colorer la rue Watt.

Animasque

Création chorégraphique et plastique avec la Cie C&C

Ados/adultes, à partir de 12 ans. Plein tarif : 60€, tarif réduit (- 25 ans) : 25€

4 et 5 mai 14h/16h

6 juin 19h/21h

8 juin 14h/15h30 et final en espace public à 15h30.

Une étonnante tribu masquée s’élance dans la ville, une présence joyeuse et magique. Fabrication de masques et danse collective.

Chantez !

Ateliers chants avec la Cie Les vagues tranquilles

Tout public, à partir de 15 ans. Gratuit sur réservation : reservation@2r2c.coop

Dimanche 9 juin. 11h/13h

Mardi 11 juin. 19h/21h

Vendredi 14 juin. 18h/20h

Participez au spectacle Khalass, my love en intégrant un groupe qui deviendra un chœur chantant pendant les représentations (14 juin à 20h30 et 15 juin à 19h).

RueWATT fabrique artistique, 18 rue Watt, 75013 Paris

Contact : https://www.2r2c.coop/2r2cms/ +33146223371 reservation@2r2c.coop

2r2c