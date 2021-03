Le Teilleul Médiathèque du Teilleul Le Teilleul, Manche [Ateliers] Médiathèque du Teilleul Le Teilleul Catégories d’évènement: Le Teilleul

Manche

[Ateliers] Médiathèque du Teilleul, 20 mars 2021-20 mars 2021, Le Teilleul. [Ateliers]

Médiathèque du Teilleul, le samedi 20 mars à 10:00

– Création en papier de la couronne de fleurs de Frida Kahlo.

– Découverte des techniques de protrait avec Dominique Drillon.

Nombre de place limité. Gratuit. Sur inscription.

Ateliers autour de Frida Kahlo. Médiathèque du Teilleul 32 rue Beauregard à Le Teilleul Le Teilleul Le Teilleul Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Teilleul, Manche Autres Lieu Médiathèque du Teilleul Adresse 32 rue Beauregard à Le Teilleul Ville Le Teilleul