Dommartin-le-Franc Haute-Marne Dommartin-le-Franc Ateliers de moulage de médailles en métal. Pour les familles. Inscription obligatoire. Les visiteurs peuvent créer, en famille, une pièce métallique à partir d’un modèle grâce à la technique du moulage du sable. Cette technique est la base du système de production en fonderie. Ateliers de moulage de médailles en métal. Pour les familles. Sur inscription +33 3 25 04 07 07 Ateliers de moulage de médailles en métal. Pour les familles. Inscription obligatoire. Les visiteurs peuvent créer, en famille, une pièce métallique à partir d’un modèle grâce à la technique du moulage du sable. Cette technique est la base du système de production en fonderie. Métallurgic Park 13 Rue du Maréchal Leclerc Dommartin-le-Franc

