Ateliers mécanique vélo pour enfants Dompierre-les-Ormes, 16 août 2021-16 août 2021, Dompierre-les-Ormes.

Ateliers mécanique vélo pour enfants 2021-08-16 – 2021-08-27 ZA Chassigneux Local de l’Association « Le Biclou d’Alino »

Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Dompierre-les-Ormes

20 20 EUR Notre philosophie est de promouvoir l’autonomie des cyclistes en leur apprenant à entretenir et réparer leur vélo et les encourager à privilégier ce mode de déplacement doux, bon pour la santé et l’environnement, ceci dès le plus jeune âge !

Le BICLOU propose ainsi aux jeunes de 10 à 14 ans qui veulent découvrir les joies du «cambouis» quelques séances de 10h à 12h. 5 ateliers enfants sont programmés au mois d’Août.

bicloudalino@gmail.com https://le-biclou-d-alino.blog4ever.com/

