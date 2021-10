Albi Les Cordeliers,Albi Albi, Tarn Ateliers “matière” dans le cadre de Parlons Architecture Les Cordeliers,Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Ateliers “matière” dans le cadre de Parlons Architecture Les Cordeliers,Albi, 2 octobre 2021, Albi. Ateliers “matière” dans le cadre de Parlons Architecture

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Les Cordeliers, Albi Entrée libre, déambulation sur espace public

L’école Européenne de l’Art et de la Matière d’Albi propose, afin de présenter ses formations biosourcées et géosourcées, des ateliers de construction en maçonnerie de terre crue et en terre allégée. Les Cordeliers,Albi Albi, Place de l’amitié entre les peuples Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Les Cordeliers,Albi Adresse Albi, Place de l'amitié entre les peuples Ville Albi lieuville Les Cordeliers,Albi Albi