ATELIERS MASSAGES POUR BÉBÉS Saint-Mars-du-Désert, lundi 4 mars 2024.

Offrez à votre bébé une expérience unique

Laurence, instructrice certifiée AFMB, vous propose des ateliers massages pour votre bébé (de la naissance à 1 an). Plus qu’un moment de détente, le massage favorise l’attachement entre vous et votre enfant et offre de nombreux avantages pour sa santé et son développement.

Plusieurs créneaux au choix :

LES LUNDIS 4, 11, 18, 25 MARS de 10h à 11h à la Gare

LES MERCREDIS 6, 13, 27 MARS de 14h à 15h à la Gare

Atelier organisé par l’association Tiers Lieux EUR.

Début : 2024-03-04 10:00:00

fin : 2024-03-25

17 Rue du 3 Aout 1944

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire bebebienetre44@gmail.com

