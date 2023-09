Visite des ateliers Maritzuli Ateliers Maritzuli Biarritz, 17 septembre 2023, Biarritz.

Visite des ateliers Maritzuli Dimanche 17 septembre, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 Ateliers Maritzuli Gratuit. Sur inscription à partir du 11 septembre à 9h (rubrique actualités). Visites guidées à 14h, 14h45, 15h30, 16h15. Nombre de places limité à 10 personnes par groupe. Durée : 30 min.

La compagnie Maritzuli Konpainia vous fait découvrir un trésor caché à Biarritz : le vestiaire de la compagnie de danse représente plus de 1 000 costumes et accessoires, retraçant 25 ans d’histoire, de recherche et de création autour du patrimoine matériel et immatériel en Pays basque, par le biais de la danse, du costume et de la musique. Venez découvrir ce surprenant espace où sont conservées les collections exceptionnelles de Maritzuli, témoins des connaissances et des savoir-faire accumulés au fil des créations.

Renseignements : https://maritzuli.wordpress.com/

Ateliers Maritzuli 20 rue des jardins, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Aguilera Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.biarritz.fr »}] [{« link »: « https://maritzuli.wordpress.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

2023-09-17T16:15:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

