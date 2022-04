ATELIERS MARIONNETTES Courniou Courniou Catégories d’évènement: Courniou

Courniou Hérault Courniou Cie Alas Negras invité par la mairie de Courniou.

2 ateliers de Marionnettes différents. Atelier de fabrication de marionnettes de prise direct en matériaux recyclés et/ou naturels et manipulation seul ou à plusieurs. Dimanche 24 Juillet Gratuit, offert par la mairie de Courniou. Lieu : Grotte de la Devèze à Courniou les Grottes (34) Tout public : Enfants à partir de 6 ans accompagnés, seul à partir de 7 ans et adultes. Autour du thème de la grotte, découverte de l’animation d’une marionnette et/ou d’une matière. Fabrication de sa grotte dans une boîte en carton et décors de la grotte. Fabrication d’un personnage miniature de la grotte. Animation d’une micro scène dans sa boîte. Les matériaux utilisés sont recyclés et/ou naturels. Les participants peuvent apporter des matériaux, s’il n’en ont pas la compagnie apporte ce qu’il faut. Atelier de fabrication de marionnettes de prise direct en matériaux recyclés et/ou naturels et manipulation seul ou à plusieurs. Dimanche 14 Août Gratuit, offert par la mairie de Courniou. Lieu : Grotte de la Devèze à Courniou les Grottes (34) Tout public : Enfants à partir de 6 ans accompagnés, seul à partir de 7 ans et adultes. Autour du thème “Etre de la Grotte”, les participants fabriqueront une marionnette avec des éléments recyclés et/ou naturels d’un possible habitant de la grotte de la Devèze. Habitant réel, animal ou habitants imaginaires. Manipulation seul et/ou à plusieurs de la marionnette fabriquée. Un atelier à partager en famille, entre amis, entre frères et sœurs, enfants et accompagnants, adultes ou enfants seuls. Cie Alas Negras invité par la mairie de Courniou.

