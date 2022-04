Ateliers Marche Afghane avec “Détours en Montagne” La Roche-des-Arnauds La Roche-des-Arnauds Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

2022-04-15 – 2022-09-30

La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes La Roche-des-Arnauds Pour vous énergiser, retrouver votre souffle et votre bien être, Marc Vincent vous propose des ateliers Marche Afghane chaque semaine.

Cycle court de 3 séances minimum.



Inscription obligatoire

Séance 2h00.

+33 6 84 79 04 84 https://sejours-randonnee-montagne.com/decouvrir-la-marche-afghane/

