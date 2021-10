Mâcon Mâcon Mâcon, Saône-et-Loire Ateliers magiques par Florent DARON Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Ateliers magiques par Florent DARON Mâcon, 6 novembre 2021, Mâcon. Ateliers magiques par Florent DARON Théâtre 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon

2021-11-06 – 2021-11-07 Théâtre 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon EUR 0 0 Découvrez les ateliers de magie dans la bonne humeur avec Florent Daron. Il vous apprendra quelques tours merveilleux que vous pourrez refaire en famille. Il est spécialiste et diplômé dans ce domaine. Faites vos premiers pas dans la prestidigitation pour devenir le magicien de demain ! Restitution aux familles par un petit spectacle de 30 min après l’atelier.

Galerie 71I – (durée 1 h + 30 min de présentation).

De 8 à 12 ans (inscription dès le 18 octobre auprès du service de l’Action Culturelle . Théâtre 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon

