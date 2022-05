Ateliers Magie et Runes

Ateliers Magie et Runes, 4 août 2022, . Ateliers Magie et Runes

2022-08-04 – 2022-08-04 7 7 EUR Durant cette journée, deux ateliers vous seront proposés ! nVous pourrez découvrir les prédictions divinatoires dites par les Runes de Dame Sancie et/ou participer à un atelier en compagnie du magicien de la compagnie LE GOUPIL qui vous transportera au Moyen Age à la découverte des différentes civilisations et leurs mythes. nUn moment à partager en famille ! Durant cette journée, deux ateliers vous seront proposés ! nVous pourrez découvrir les prédictions divinatoires dites par les Runes de Dame Sancie et/ou participer à un atelier en compagnie du magicien de la compagnie LE GOUPIL qui vous transportera au Moyen Age à la découverte des différentes civilisations et leurs mythes. nUn moment à partager en famille ! Durant cette journée, deux ateliers vous seront proposés ! nVous pourrez découvrir les prédictions divinatoires dites par les Runes de Dame Sancie et/ou participer à un atelier en compagnie du magicien de la compagnie LE GOUPIL qui vous transportera au Moyen Age à la découverte des différentes civilisations et leurs mythes. nUn moment à partager en famille ! dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville