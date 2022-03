Ateliers Macintosh : la photo Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Ateliers Macintosh : la photo Quimperlé, 25 mars 2022, Quimperlé. Ateliers Macintosh : la photo Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé

2022-03-25 – 2022-03-25 Médiathèque 18 Place Saint-Michel

Quimperlé Finistère Nous vous proposons un atelier Mac avec Daniel Marquis. Vous avez un Mac et souhaitez utiliser le logiciel Photo. Vous apprendrez à : Importer vos photos

Les classer

Créer des albums

Organiser les titres, descriptions

mediatheque@ville-quimperle.fr +33 2 98 35 17 30

Les classer

Créer des albums

Organiser les titres, descriptions

Utiliser la reconnaissance de visages et les mots-clés Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé

