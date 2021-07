ATELIERS « MA MÈRE M’A DIT QUE J’ALLAIS M’AMUSER » Lavelanet-de-Comminges, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Lavelanet-de-Comminges.

ATELIERS « MA MÈRE M’A DIT QUE J’ALLAIS M’AMUSER » 2021-07-19 – 2021-07-23 CAVE COOPERATIVE – BARO D’EVEL 1382 Garagnon

Lavelanet-de-Comminges Haute-Garonne Lavelanet-de-Comminges Haute-Garonne

Ces ateliers s’adressent aux jeunes de 10 à 18 ans et seront menés par quatre artistes : Claire Lamothe (Baro d’evel), Christelle Bosquet (Moirages Sérigraphie), Bet Miralta et Jordi Aspa (Escarlata).

A travers des exercices et des jeux d’improvisation, par le biais de la danse, de la manipulation d’objets et de marionnettes, du jeu d’acteur et de la sérigraphie, les jeunes exploreront les possibilités offertes par leurs corps et leurs voix.

arianezaytzeff@barodevel.com +33 6 45 50 18 83

