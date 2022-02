Ateliers “Ma Conso, Ma Santé” du CREAQ CREAQ, 5 mars 2022, Bègles.

### Ateliers “Ma Conso, Ma Santé” du CREAQ Avec le soutien de la Fondation Groupe EDF et de la fondation SNCF, le CREAQ propose pour la première fois des ateliers « Ma conso/Ma santé » au sein de ses locaux à destination des publics adolescents, lycéens, étudiants et jeunes adultes. Les ateliers proposés en 2022 aborderont la sensibilisation à la santé environnementale. ### Objectifs des ateliers : * Découverte des liens entre santé, environnement, logement et consommation * Savoir identifier les sources de pollution * Partager des alternatives simples et efficaces pour réduire nos expositions au quotidien ### Déroulé des ateliers : * L’animateur proposera un photolangage autour de la consommation pour recueillir les représentations initiales des participants sur le sujet * Dans un second temps, il s’agira de présenter le contexte de santé environnementale aux participants et de proposer un temps de * formation ayant pour objectif d’identifier les polluants de l’air intérieur * La suite de l’atelier sera caractérisée par le partage des alternatives autour de la manipulation de produits de différentes catégories : textile, cosmétique, entretien ou contenants alimentaires * Un engagement symbolique de chaque participant à la fin de l’atelier sera demandé

Gratuit sur inscription

CREAQ 33-35 rue des Mûriers Bègles Terres Neuves Gironde



2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-08T18:00:00 2022-03-08T20:00:00;2022-03-21T18:00:00 2022-03-21T20:00:00;2022-03-24T18:00:00 2022-03-24T20:00:00