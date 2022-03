Ateliers lutte contre toutes formes de discriminations LE POUZIN,complexe J Gilly, 6 avril 2022, le pouzin.

Ateliers lutte contre toutes formes de discriminations

LE POUZIN, complexe J Gilly, le mercredi 6 avril à 09:00

journée pour des lycéennes et 3èmes sur la thématique « Lutte contre les discriminations et les préjugés » en abordant plusieurs thématiques : – Lutte contre les préjugés et stéréotypes racistes – Lutte contre les préjugés et stéréotypes LGBT – Lutte contre les préjugés et stéréotypes face aux handicaps – Devoirs de mémoires au regard du racisme et aux discriminations.Ce projet répond à un des objectifs du plan national du sport scolaire : Le sport scolaire participe bien évidemment à l’éducation corporelle, motrice, sportive et artistique de ses licenciés mais est également un formidable outil pour assurer la formation des élèves dans le domaine de la citoyenneté et des valeurs de l’école de la République. Le programme ETHIC’ACTION a pris toute sa place au sein du plan national de développement du sport scolaire 2020.2024. L’objectif « R » pour « Responsabilité » inscrit une démarche citoyenne par le biais d’actions concrètes afin de lutter contre toutes les formes de discrimination et ainsi sensibiliser tous les licenciés de l’UNSS aux valeurs de la République. Au parcours sportif du licencié est étroitement lié son parcours citoyen. Cette journée serait articulée autour d’ateliers sportifs et autour d’ateliers de sensibilisation avec plusieurs intervenants.

Entrée libre sur inscription

journée pour des lycéennes et 3èmes sur la thématique « Lutte contre les discriminations et les préjugés »

LE POUZIN,complexe J Gilly Rue georges brassens le pouzin ardeche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T17:00:00