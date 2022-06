Ateliers lutins – Séniors, 17 novembre 2022, .

Ateliers lutins – Séniors

2022-11-17 14:00:00 – 2022-11-17 17:00:00

Pour un Noël original et raisonnable, transformez-vous en petit lutin vert et confectionnez vous-même de petits objets décoratifs et des bijoux en bois de noisetier ou autres petits cadeaux.

Cet atelier est animé par Cathy Matter, animatrice nature et fondatrice de « A cOrps végétal ».

Centre Socioculturel (MJC) à Wingen-sur-Moder, 31, route de Zittersheim

Animation gratuite,

À destination des seniors de la communauté de commune de Hanau La Petite-Pierre (55 ans et plus),

Application des mesures sanitaires en vigueur,

Inscription obligatoire pour chaque séance.

