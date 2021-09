Eymet Eymet Dordogne, Eymet Ateliers ludiques pour les familles : jeux de société Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Ateliers ludiques pour les familles : jeux de société Eymet, 27 octobre 2021, Eymet. Ateliers ludiques pour les familles : jeux de société 2021-10-27 15:00:00 – 2021-10-27 17:45:00 Bibliothèque 31 rue du Couvent

Eymet Dordogne A partir d’un poème, d’une histoire, d’une chanson apprise à l’école, l’intervenant forme le public à bruiter, à mettre en son et en musique les émotions de cette dernière… Sur réservation, à partir de 6 ans. Ateliers jeux de société pour “la famille et les enfants” animés par Ça dit Jeux. A partir d’un poème, d’une histoire, d’une chanson apprise à l’école, l’intervenant forme le public à bruiter, à mettre en son et en musique les émotions de cette dernière… Sur réservation, à partir de 6 ans. Ateliers jeux de société pour “la famille et les enfants” animés par Ça dit Jeux. +33 5 53 22 55 48 A partir d’un poème, d’une histoire, d’une chanson apprise à l’école, l’intervenant forme le public à bruiter, à mettre en son et en musique les émotions de cette dernière… Sur réservation, à partir de 6 ans. Ateliers jeux de société pour “la famille et les enfants” animés par Ça dit Jeux. pixabay dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Bibliothèque 31 rue du Couvent Ville Eymet lieuville 44.66742#0.39844