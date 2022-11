Ateliers ludiques pour les enfants de 8 à 12 ans Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Passez une matinée engagée en famille, organisée par Survival International, le mouvement mondial pour les droits des peuples autochtones ! Passez une matinée engagée en famille, organisée par Survival International, le mouvement mondial pour les droits des peuples autochtones ! Au programme : – La projection d’un court-métrage pour les plus jeunes sur le peuple Yanomami (Brésil) – Une activité manuelle (confection d’un tambour) Et, pour les parents, présentation de l’association et les campagnes de Survival International et échange sur la situation des peuples autochtones du monde entier. L’événement est destiné aux enfants entre 8 et 12 ans et leurs parents. Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 Paris Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-ludiques-pour-les-enfants-de-8-a-12-ans-450586274677 0142414762 info@survivalinternational.fr https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-ludiques-pour-les-enfants-de-8-a-12-ans-450586274677

Survival Enfants Guarani avec l’autocollant Awáicon. L’Awáicon a été utilisé dans le monde entier pour exprimer le soutien aux Awá.

